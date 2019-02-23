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Son Dakika haberleri... Çanakkale Biga'da deprem (23 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika haberleri... Çanakkale Biga'da deprem (23 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00:19'da Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9 kilometre olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  


ulusal.com.tr

Etiketler; #biga #çanakkale #deprem
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