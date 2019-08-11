Çanakkale Eceabat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ancak 100 hektar alan kül oldu. 2 hatta çıkan yangının sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Yangında herhangi bir şehitlik, savaş alanı, siper hattı ve yabancı mezarlık zarar görmemiştir. Tarihi Alan ziyarete açıktır" denildi

Ekipler yangını södürmek için hemen harekete geçti. Yangın uzun uğraşlar sonucu saatler sonra kontrol altına alındı.



Çanakkale'nin Ecebat ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 10 helikopter 72 arazöz 10 tane iş makinesi ve 250 personel müdahale etti.



22.30 sıralarında çıkan yangını söndürmek için çevre il ve ilçelerden de ekip geldi.



100 hektar ormanı kül eden yangın, Behramlı köyünün çevresine de zarar verdi.



2 hatta çıkan yangında terör örgütü PKK ihtimali üzerinde duruluyor.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, şunlar denildi:



"10 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 22:22‘de Tarihi Alan'da Behramlı Köyü Kayalıtepe mevkisinde meydana gelen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 22:36 itibariyle müdahale edilmeye başlanmıştır. Gece boyunca toplam 177 Yangın Söndürme İş Makinası ile 250 personelin müdahale ettiği yangın havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına 10 helikopter katılması ile kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir.



Başkanlığımız yangının çıktığı ilk saatten itibaren bölgede bulunarak şu ana kadar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etmektedir. Yangında herhangi bir şehitlik, savaş alanı, siper hattı ve yabancı mezarlık zarar görmemiştir. Tarihi Alan ziyarete açıktır."



ulusal.com.tr

