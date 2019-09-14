Son dakika haberleri! Çankırı'da deprem oldu! Ankara da sallandı! Bir deprem daha meydana geldi (14 Eylül 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, saat 09.00'da oldu.

Bilgilere göre, yerin 5 kilometre derinliğinde olan büyük deprem, Ankara'da da etkili şekilde hissedildi.

Vatandaşlar, art arda iki depremin meydana geldiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞDI

Depremi hisseden binlerce vatandaş, o anları anlatan mesajlar paylaştı. Deprem paylaşımı yapan kullanıcıların çoğu, depremin Ankara'da olduğunu aktardı.

5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.03'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından deprem sonrası yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

ÇANKIRI'DA BİR DEPREM DAHA

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 11.31'de yerin 1.8 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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