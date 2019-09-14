Son dakika haberleri! Çankırı'da deprem oldu! Ankara da sallandı! Bir deprem daha meydana geldi (14 Eylül 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)
Son dakika haberlerine göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da yerin 5 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Ankara'dan da etkili şekilde hissedildi. Depremi hisseden binlerce vatandaş, sosyal medya hesaplarından o anları anlatan mesajlar paylaştı. Vatandaşlar, art arda iki depremin meydana geldiğini belirtti. Çerkeş ilçesinde saat 09.03'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından deprem sonrası yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 11.31'de yerin 1.8 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, saat 09.00'da oldu.
Bilgilere göre, yerin 5 kilometre derinliğinde olan büyük deprem, Ankara'da da etkili şekilde hissedildi.
Vatandaşlar, art arda iki depremin meydana geldiğini belirtti.
SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞDI
Depremi hisseden binlerce vatandaş, o anları anlatan mesajlar paylaştı. Deprem paylaşımı yapan kullanıcıların çoğu, depremin Ankara'da olduğunu aktardı.
5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.03'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD tarafından deprem sonrası yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
ÇANKIRI'DA BİR DEPREM DAHA
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 11.31'de yerin 1.8 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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