Son dakika haberleri... Çankırı Eldivan'da deprem (27 Temmuz 2019 Cumartesi son dakika Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde saat 16.26'da yerin 6.1 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı belirtildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde deprem oldu.



Deprem, saat 16.26'da meydana geldi.



Yerin 6.1 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3.2 olduğu aktarıldı.



Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.



Depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı belirtildi.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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