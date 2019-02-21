İstanbul ve Çanakkale boğazlarında etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor. İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri yapılamıyor. Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.



Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.



İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, Yalova- Pendik ile 07.14 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova seferinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.



ÇANAKKALE'DE DE ETKİLİ



Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 05.00'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.



Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.