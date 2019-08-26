Son dakika verilerine göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 11.02'de yerin 9.4 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, o anları anlatan mesajları sosyal medya hesaplarından paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilerine göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde deprem meydana geldi.



Depremin saat 11.02'de gerçekleştiği bildirildi.



Yerin 9.4 kilometre derinliğinde olduğu aktarılan depremin büyüklüğünün 3.2 olduğy kaydedildi.



Depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşırken depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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