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Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri: Denizli'de 4.5 büyüklüğünde deprem (26 Nisan 2018 Son depremler)

Son dakika haberleri... ​Denizli'nin Honaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)'nin verilerine göre; deprem saat 14.37'de yerin 10 km derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak geçti.

Son dakika haberleri: Denizli'de 4.5 büyüklüğünde deprem (26 Nisan 2018 Son depremler)

Denizli Honaz'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14:37'de Denizli Honaz'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 10 km derinliğinde medyana geldi.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak geçti.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #denizli #deprem
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