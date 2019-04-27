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Son dakika haberleri... Denizli'de tekstil fabrikasındaki yangın 7 saat sonra kontrol altında

Denizli'de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Üretim ve satış yapılan 3 katlı fabrikada çıkan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kara yolunun Pamukkale istikametinde bir süre ulaşım sağlanamadı. Fenalık geçiren fabrika emekçilerine 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Fabrikada, 250 kişinin istihdam edildiği öğrenildi. Çalışanlar, yangını gözyaşları içinde izledi. Yangın, yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Fabrikanın konfeksiyon bölümü ve mağazası tamamen yandı

Son dakika haberleri... Denizli'de tekstil fabrikasındaki yangın 7 saat sonra kontrol altında

Tekstil fabrikasında çıkan yangın, uzun süre söndürülemedi, fabrikada büyük hasar oluştu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi  Korucuk Mahallesindeki fabrikada, saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Üretim ve satış yapılan üç katlı fabrikadaki alevlere, 130 kişilik itfaiye ekibi ve 47 araçla müdahale edildi.

Tesise gelen çalışanlar, depodaki malzemeleri yangından kurtarmak için seferber oldu.

Yangın nedeniyle kara yolunun Pamukkale istikametinde bir süre ulaşım sağlanamadı. 

Fenalık geçiren fabrika emekçilerine 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Fabrikada, 250 kişinin istihdam edildiği öğrenildi. Çalışanlar, yangını gözyaşları içinde izledi.

Yangın, yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Fabrikanın konfeksiyon bölümü ve mağazası tamamen yandı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #denizli #Pamukkale #yangın
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