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Pamukkale'de deprem oldu
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Son dakika haberleri... Denizli Pamukkale'de deprem oldu (24 Mayıs Cuma AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 18.16'da yerin 6.2 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı. Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyadan deprem olduğunu belirten çok sayıda mesaj paylaştı

Son dakika haberleri... Denizli Pamukkale'de deprem oldu (24 Mayıs Cuma AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde deprem oldu.

Bilgilere göre, deprem saat 18.16'da meydana geldi.

Yerin 6.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 3.2 olduğu açıklandı.

Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

Öte yandan depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyadan deprem olduğunu belirten çok sayıda mesaj paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #denizli #deprem
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