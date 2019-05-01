Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde market ve kıraathane işleten iki esnaf arasında çıkan, akrabaların da karıştığı silahlı çatışmada baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde esnaflık yapan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Eski PTT Caddesi'nde market işleten Recep Çiçek, çocukları Selçuk (31) ve Sercan (29) ile kıraathane işleten ve akraba oldukları öğrenilen Gökmen ve Mehmet Eyüpoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.



Kavgada market işleten baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, Gökmen ve Mehmet Eyüpoğlu yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Mehmet Eyüpoğlu, buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Kavganın markete malzeme getiren aracın yolu trafiğe kapatmasından kaynaklandığı iddia edildi.

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