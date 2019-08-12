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Son dakika haberleri: Diyarbakır Kulp'ta deprem meydana geldi (12 Ağustos 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saat 11.38'de yerin 6.7 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı

Son dakika haberleri: Diyarbakır Kulp'ta deprem meydana geldi (12 Ağustos 2019 Pazartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde deprem oldu.

Verilere göre, deprem saat 11.38'de meydana geldi.

Depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.

3.4 büyüklüğündeki depremin herhangi bir mal ya da can kaybına neden olmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #son dakika #son dakika haberleri #diyarbakır #kulp #deprem
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