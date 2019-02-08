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Son dakika haberleri... E-5'te metrobüs yolunda kaza! Metrobüsün tekeri çıktı, trafik felç

İstanbul'da E-5 karayolunun İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün tekerinin çıktığı öğrenildi. Arızalı metrobüse henüz müdahale olmadığı bildirildi. Bölgede trafiğin yoğunlaştığı bildirildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikametinde intihar etmek isteyen bir kişinin olduğu belirtildi

Son dakika haberleri... E-5'te metrobüs yolunda kaza! Metrobüsün tekeri çıktı, trafik felç

İstanbul'da E-5 karayolunun İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün tekerinin çıktığı öğrenildi.

Arızalı metrobüse henüz müdahale olmadığı bildirildi.

Bölgede trafiğin yoğunlaştığı bildirildi.

KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikametinde intihar etmek isteyen bir kişinin olduğu belirtildi. Polisin vatandaşı ikna çabasının sürdüğü öğrenildi.

KAZA VE ARAÇ ARIZALARI

D100 Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde Edirne istikameti sağ şeritte araç arızası.

D100 Sefaköy rampada Avcılar yönünde TIR arızası.

Ekrem Kurt Bulvarı Veli Efendi H. hizası Osmaniye yönünde kaza.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Metrobüs #istanbul #incirli
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