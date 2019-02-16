banner1002
BBP'den 'Cumhur ittifakı' kararı
BBP'den 'Cumhur ittifakı' kararı
Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
Fatih'te yangın!
Fatih'te yangın!
Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler
Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

Son dakika haberleri... Ege'de deprem (17 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Sabaha karşı Yunanistan'ın Magnesia bölgesinde de deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri... Ege'de deprem (17 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ'DEN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre,  deprem saat 20.52'de meydana geldi. 

Depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin de 5.2 kilometre olduğu açıklandı.

SABAHA KARŞI İKİNCİ SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Magnesia #ege #aydın #deprem #söke
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.