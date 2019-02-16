Merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Sabaha karşı Yunanistan'ın Magnesia bölgesinde de deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



KANDİLLİ'DEN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, deprem saat 20.52'de meydana geldi.



Depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin de 5.2 kilometre olduğu açıklandı.



SABAHA KARŞI İKİNCİ SARSINTI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



ulusal.com.tr