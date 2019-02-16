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Son dakika haberleri... Ege'de deprem

Merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi 

Son dakika haberleri... Ege'de deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ'DEN DEPREM BİLGİLENDİRMESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre,  deprem saat 20.52'de meydana geldi. 

Depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin de 5.2 kilometre olduğu açıklandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ege #aydın #deprem #söke
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