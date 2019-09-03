Son dakika haberleri! Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 09.43'te oldu. Yerin 6 kilometre derinliğindeki depremin İzmir'den de hissedildiği bildirildi. Ege Denizi'nde saat 10.17'de yerin 10 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.



Deprem, saat 09.43'te oldu.



Yerin 6 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3.8 olduğu açıklandı.



İzmir'den de hissedilen deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.



BİR DEPREM DAHA



Ege Denizi'nde saat 10.17'de yerin 10 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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