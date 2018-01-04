Ege Denizi'nde saat 00:22'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00:22'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 15 km derinliğinde meydana geldi.



3.8 büyüklüğündeki deprem İzmir'de de hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin derinliğini 6 km olarak açıkladı.



BİR DEPREM DAHA

Yunanistan açıklarında da saat 01.15'te bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.



ulusal.com.tr