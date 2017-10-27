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Son Dakika haberleri: Elazığ Sivrici'de deprem (son depremler)

Saat 01:42'de Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika haberleri: Elazığ Sivrici'de deprem (son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 01:42'de Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.


AFAD: 3.8
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. 

AFAD depremin derinliğini 15 km olarak açıkladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #Elazığ
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