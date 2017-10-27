Saat 01:42'de Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 01:42'de Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.





AFAD: 3.8

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.



AFAD depremin derinliğini 15 km olarak açıkladı.





ulusal.com.tr