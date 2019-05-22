Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 09.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde deprem oldu.



Verilere göre, deprem saat 09.34'te meydana geldi.



Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.



3.9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.



ulusal.com.tr