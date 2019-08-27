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Son dakika haberleri! Erzurum Köprüköy'de deprem meydana geldi (27 Ağustos 2019 Salı AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika verilerine göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.38'te yerin 4.4 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı

Son dakika haberleri! Erzurum Köprüköy'de deprem meydana geldi (27 Ağustos 2019 Salı AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde deprem oldu.

Deprem, saat 11.38'te meydana geldi.

Bilgilere göre, deprem, yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

3.8 büyüklüğündeki depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #son dakika #erzurum #köprüköy #deprem #kandilli rasathanesi #AFAD #son depremler
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