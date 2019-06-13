Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde saat 17.24'te yerin 1.8 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medyada paylaştı. Depremin herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde deprem oldu.



Verilere göre, deprem yerin 1.8 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Depremin büyüklüğünün 2.9 olduğu aktarıldı.



Saat 17.24'te meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Depremin herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.



ulusal.com.tr