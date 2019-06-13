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Son dakika haberleri... Eskişehir Tepebaşı'nda deprem meydana geldi (13 Haziran 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde saat 17.24'te yerin 1.8 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medyada paylaştı. Depremin herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi

Son dakika haberleri... Eskişehir Tepebaşı'nda deprem meydana geldi (13 Haziran 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde deprem oldu.

Verilere göre, deprem yerin 1.8 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin büyüklüğünün 2.9 olduğu aktarıldı.

Saat 17.24'te meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Depremin herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Eskişehir #deprem #tepebaşı
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