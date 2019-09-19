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Son dakika haberleri... Hatay Samandağ'da deprem (19 Eylül 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

saat 02:19'da Hatay Samandağ'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika haberleri... Hatay Samandağ'da deprem (19 Eylül 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 02:19'da Hatay Samandağ'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay #deprem
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