İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla ilgili son gelişmeler ve yağışın devam edip etmeyeceği bilgisi paylaşıldı. Buna göre, bugün İstanbul'da sıkı bir sağanak yağış etkili olacak. Yağışların saat 05-16 aralığında olacağı belirtildi. Yağışın en etkin olduğu saatlerin ise 08-11 olduğu aktarıldı. Orta ve kuzey ilçeler ağırlıklı olmak üzere su baskınları yapabileceğini belirtildiği yağış uyarısında dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Dolu ile ilgili de kritik uyarılar yapılırken çapı 1 santimetreyi aşan iri taneli dolu ihtimalinin düşük fakat küçük taneli dolunun etkili olabileceğinin altı çizildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay’ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



"KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



MARMARA

Parçalı bulutlu, Kuzey ve Doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ve Çanakkale'nin kuzey ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı



DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu



MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu



KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BAYBURT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı



TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ARDAHAN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece doğusunda yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu yer yer 2,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta Akdeniz’de zaman zaman 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Akdeniz’de yer yer 2,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.