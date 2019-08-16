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Son dakika haberleri! İstanbul'a yağmur ve dolu uyarısı (16 Ağustos 2019 Cuma İstanbul hava durumu)

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla ilgili son gelişmeler ve yağışın devam edip etmeyeceği bilgisi paylaşıldı. Buna göre, bugün İstanbul'da sıkı bir sağanak yağış etkili olacak. Yağışların saat 05-16 aralığında olacağı belirtildi. Yağışın en etkin olduğu saatlerin ise 08-11 olduğu aktarıldı. Orta ve kuzey ilçeler ağırlıklı olmak üzere su baskınları yapabileceğini belirtildiği yağış uyarısında dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Dolu ile ilgili de kritik uyarılar yapılırken çapı 1 santimetreyi aşan iri taneli dolu ihtimalinin düşük fakat küçük taneli dolunun etkili olabileceğinin altı çizildi

Son dakika haberleri! İstanbul'a yağmur ve dolu uyarısı (16 Ağustos 2019 Cuma İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay’ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

"KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

MARMARA
Parçalı bulutlu, Kuzey ve Doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ve Çanakkale'nin kuzey ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece doğusunda yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu yer yer 2,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta Akdeniz’de zaman zaman 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Akdeniz’de yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

Etiketler; #istanbul #yağmur #dolu #Hava durumu #son dakika #son dakika haberleri
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