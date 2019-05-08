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Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar'da çatışma: İş adamı Bülent O. yaralandı

İstanbul Bağcılar'da banka şubesi önünde bir milyon lirasını gasbetmeye çalışan silahlı şahıslara karşılık veren iş adamı, çıkan çatışmada yaralandı

Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar'da çatışma: İş adamı Bülent O. yaralandı

Alınan bilgiye göre, iş adamı Bülent O, bir milyon lirasını yatırmak üzere Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi'ndeki bir banka şubesine geldi.

Bu sırada, iş adamını takip ettiği belirlenen silahlı 3 şüpheli, parayı gasbetmeye çalıştı.

İş adamı ve yanında bulunan akrabası, silahlarını çıkarıp şahıslara direndi. Çıkan çatışmada bacağından yaralanan Bülent O, banka şubesine sığındı.

Bankanın güvenlik görevlisinin panik butonuna basmasının ardından şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobille kaçtı.

Yaralı iş adamı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler; #çatışma #iş adamı #bülent o #bağclar #istanbul
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