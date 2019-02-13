banner1002
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Diyarbakır'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri... İstanbul Bahçelievler'de 8 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de risk taşıdığı tespit edilen apartman tahliye edildi. 24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edildiği öğrenilen bina mühürlendi

Son dakika haberleri... İstanbul Bahçelievler'de 8 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de bina sakinlerinin talebi üzerine yapılan incelemede risk taşıdığı tespit edilen 8 katlı apartman tahliye edildi.

 Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'ndeki Birlik Apartmanı, yapılan tetkiklerin ardından risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldı.

24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edildiği öğrenilen bina mühürlendi.

Evlerini terk eden aileler, Bahçelievler Belediyesi tarafından öğretmenevinde misafir edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #katlı bina #bahçelievler #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.