İstanbul Bahçelievler'de risk taşıdığı tespit edilen apartman tahliye edildi. 24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edildiği öğrenilen bina mühürlendi

İstanbul Bahçelievler'de bina sakinlerinin talebi üzerine yapılan incelemede risk taşıdığı tespit edilen 8 katlı apartman tahliye edildi.



Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'ndeki Birlik Apartmanı, yapılan tetkiklerin ardından risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldı.



24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edildiği öğrenilen bina mühürlendi.



Evlerini terk eden aileler, Bahçelievler Belediyesi tarafından öğretmenevinde misafir edildi.



