İstanbul'da 2.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 2.5 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberleri... İstanbul'da 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi (17 Ağustos 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, İstanbul'da Silivri ilçesinde saat 13.24'te yerin 6.4 kilometre derinliğinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünün 2.3 olduğunu duyurdu

Son dakika haberleri... İstanbul'da 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi (17 Ağustos 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilerine göre, İstanbul Silivri'de deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünün 2.5 olduğu belirtildi.

Yerin 6.4 kilometre derinliğinde olduğu açıklanan depremin büyüklüğü ile ilgili AFAD'dan farklı açıklama geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünün 2.3 olduğunu duyurdu.

Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #istanbul #silivri #marmara denizi
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