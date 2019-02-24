İstanbul'da cumartesi gündüz saatlerinde başlayarak etkisini artıran ve pazar günü süren kar yağışının ardından İstanbul'da yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü okullar tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu yılın şimdiye kadarki zaman diliminde ilk defa yerde tutması beklenen kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması veliler ile öğrencileri okula nasıl gidecekleri konusunda düşündürmeye başladı. Veli ve öğrencilerin sıklıkla yanıtını araştırdığı İstanbul'da yarın 25 Şubat 2019 Pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna yanıt geldi mi

İstanbul'da kar yağışı hafta sonu etkili oldu. İstanbullular pazar sabahına beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışını gören öğrenci ve veliler, İstanbul'da yarın 25 Şubat 2019 Pazartesi günü okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırmaya başladı.



Kar yağışının ilk defa yerde tutacağının açıklanmasının ardından veliler ve öğrenciler, okullarına giderken zorlanıp zorlanmayacağını düşünüyor.



İstanbul'daki kar yağışının aşırı derecede olması beklenmiyor.



Bu açıdan okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama da henüz yapılmadı.



Gelecek bir açıklamanın ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz.