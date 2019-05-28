İstanbul'da serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuktan acı haber geldi. Arama ekipleri kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaştı

İstanbul'da serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.



Baraja giren çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın haber verilmesiyle, bölgeye, sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlatan dalgıç polisler, 13 yaşındaki Hakan Y. ve 14 yaşındaki Ahmet A'nın cansız bedenlerine ulaştı.



Çocukların cansız bedeni Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



ulusal.com.tr







