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Son dakika haberleri: İstanbul'da feci kaza! Sefer Ülgen ve Soner Avcı hastaneye kaldırıldı

İstanbul Çamlıca Gişelerinde bir panelvanın direğe çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika haberleri: İstanbul'da feci kaza! Sefer Ülgen ve Soner Avcı hastaneye kaldırıldı

İstanbul Çamlıca Gişelerinde bir panelvanın direğe çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Çamlıca Gişeleri Edirne istikametinde Sefer Ülgen'in kullandığı 34 KUR 88 plakalı panelvan tipi araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki direğe çarparak takla attı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan şoför Ülgen ile Soner Avcı'yı bulunduğu yerden kurtarırken hafif yaralı Erhan Ülgen ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Ağır yaralandığı bildirilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Araçtakilerin kurban kesiminden döndüğü öğrenilirken, etlerin yola saçıldığı görüldü. 

Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #çamlıca gişeleri #kaza
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