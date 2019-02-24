Balkanlardan gelen kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı artarak devam ederken İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen “İstanbul'da kar geceye kadar devam eder” dedi. Okulların yarın tatil olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı

İstanbullular bu sabaha beyaz bir manzarayla uyandı. Dün sabah saatlerinde başlayan kar, gece boyunca etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde de yoğun bir şekilde yağan kar şehri beyaz bir örtüyle kapladı.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren İstanbul'da yağışın geceye kadar devam etmesi bekleniyor. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen yağışın geceye kadar devam edeceğini açıkladı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da dün gece twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Meteorolojik verilere göre; ilimizde bu gece ve yarın akşam saatlerine kadar, aralıklı kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. AKOM ekipleri ulaşımın aksamaması için gayret gösteriyorlar. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücü ve yayalarımızın dikkatli olmalarını bekliyoruz” dedi.



Veliler ve öğrenciler İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ederken resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.



Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.



Silivri'nin ise Kadıköy, Kavaklı, Gazitepe, Sayalar, Danamandıra, Çanta ve Değirmenköy bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Karayollarına bağlı kar küreme araçlarının ilçede tuzlama çalışmaları sürerken, bazı ara sokakların kapandığı görüldü.



Bazı noktalarda trafik normal seyrinde akarken, kar yağışı nedeniyle kentte ara ara trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Şişli ve Kağıthane'de maddi hasarlı birkaç kaza meydana geldi. Silivri D-100 karayolunda ise bazı araçlar kontrolden çıktı.



Buzlanma riskine karşı İBB'ye bağlı karla mücadele araçları ana arterlerde tuzlama yaptı.



İstanbul'da hava trafiğine kar engeli

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre THY, İstanbul'da dün etkili olan ve bugün de devam eden kar dolayısıyla bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Havayolu şirketi, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış ve varışlı yurt içi-yurt dışı toplam 66 seferini iptal etti.

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'daki uçuşlarda herhangi bir iptal söz konusu olmazken, uçaklara buzlanmayı önleyen "de icing" uygulaması nedeniyle seferlerde 30 dakikalık gecikme yaşanıyor.





ulusal.com.tr



