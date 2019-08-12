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Son dakika haberleri! İstanbul'da Kurban Bayramı'nda bugün otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı, ücretsiz mi? İstanbul'da bayramda toplu taşıma araçları hangi günlerce ücretsiz

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla akraba ziyaretleri de yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, sevdiklerini ziyaret etmeye giderken toplu ulaşımı kullanıyor. Her gün İstanbul'da milyonlarca kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu günler belli oldu. İşte bu çerçevede İstanbul'da ulaşımın bedava olduğu günler

Son dakika haberleri! İstanbul'da Kurban Bayramı'nda bugün otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı, ücretsiz mi? İstanbul'da bayramda toplu taşıma araçları hangi günlerce ücretsiz

Yurttaşlar, Kurban Bayramı ile birlikte sevdiklerini arıyor, onlara mesajlar atarak mutluluklarını paylaşıyor.

Mesaj ve aramaların dışında ev ziyaretleri de yapılıyor. Bu çerçevde vatandaşlar, ziyaretlerinde toplu taşımayı tercih ediyor.

Peki, İstanbul'da ulaşım hangi günler ücretsiz, 2019 Kurban Bayramı ve Arefe Günü ulaşım bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2019 Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşımı ücretsiz olacağının bilgisini verdi.

İstanbul'da ulaşım Kurban Bayramı süresince (11 Ağustos-14 Ağustos arasında) ücretsiz olacak. Yani vatandaşlar İSTANBULKART entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilecek

ZAFER BAYRAMI'NDA DA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos-14 Ağustos arasında tüm toplu ulaşım araçlarında vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilecekler. Öte yandan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da toplu taşıma ücretsiz olacak.

Okulların açıldığı 9 Eylül günü de trafikteki ilave yoğunluğunun azaltılması için 06.00 ile 14.00 saatleri arasında İstanbul genelindeki toplu ulaşım ücretsiz olacak. Toplu taşıma araçlarına ek seferler konulacak.

Etiketler; #Kurban Bayramı #Toplu Taşıma #istanbul #son dakika #son dakika haberleri
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