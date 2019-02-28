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Son dakika haberleri... İstanbul'da M2 metro hattında teknik arıza: Darüşşafaka istasyonu kapatıldı! Arıza giderildi

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Darüşşafaka istasyonu teknik bir arıza nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldı. Trenlerin bu istasyonda durmadığı bildirildi. Arızanın bir süre sonra bildirildiği açıklandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da M2 metro hattında teknik arıza: Darüşşafaka istasyonu kapatıldı! Arıza giderildi

Metro İstanbul tarafından bir istasyonun kapatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Darüşşafaka İstasyonu teknik bir arıza nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldı.

Ayrıca, trenlerin bu istasyonda durmadığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman hattında  seferler Atatürk Oto Sanayi istasyonundan her iki yönde aktarmalı şekilde yapılmaktadır." denildi.

ARIZA GİDERİLDİ

Arızanın giderildiği belirtilerek, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." açıklaması yapıldı.

Metro İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olarak İstanbul'daki metro, tramvay, füniküler ve teleferik hatlarını işletiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #metro hattı #m2 #istanbul
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