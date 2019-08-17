İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı felç etti. Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yollar kapandı, alt geçitleri su bastı. Kapalıçarşı'da kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine bir süre elektrik verilmedi. Kadıköy Kurbalığıdere'de de bir tekne battı

Sağanak İstanbul'un bütün ilçelerinde etkili oldu. Bir buçuk saat içinde metrekareye 113 kilogram yağmur düştü.



Trafik durma noktasına geldi, vapur seferleriinde aksamalar yaşandı. Alt geçitleri su bastı tam anlamıyla yağış hayatı felç etti.



Yağmur bir de can aldı. Unkapanı altgeçidinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.



Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı.



En fazla yağış 114 kilogramla Fatih'e düştü. Üsküdar'da ise yol çöktü.



Eminönü alt geçidi, Kapalıçarşı ile Karaköy'de bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf zor anlar yaşadı.



Kapalıçarşı'da kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine bir süre elektrik verilmedi.



Kadıköy Kurbalığıdere'de de bir tekne battı.



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