İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı. Üsküdar - Eminönü, Haliç - Üsküdar seferleri hariç tüm seferler yoğun sis nedeni ile iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.



Şehir Hatları AŞ de yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca, saat 08.00 Eminönü-Adalar, Beşiktaş-Adalar ile Beykoz seferlerinin iptal edildiği belirtildi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yer yer sıfıra düşmesinden dolayı gemi geçişlerinin saat 00.27'de çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.



TÜM SEFERLERE İPTAL



Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy ve Beşiktaş-Kadıköy seferleri yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.



Üsküdar - Eminönü, Haliç - Üsküdar seferleri hariç tüm seferler yoğun sis nedeni ile iptal edildi.



ulusal.com.tr