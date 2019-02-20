İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı. Üsküdar - Eminönü, Haliç - Üsküdar seferleri hariç tüm seferler yoğun sis nedeni ile iptal edildi. Sis nedeniyle 4 uçak Bursa'ya yönlendirildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.



Şehir Hatları AŞ de yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca, saat 08.00 Eminönü-Adalar, Beşiktaş-Adalar ile Beykoz seferlerinin iptal edildiği belirtildi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yer yer sıfıra düşmesinden dolayı gemi geçişlerinin saat 00.27'de çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.



TÜM SEFERLERE İPTAL



Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy ve Beşiktaş-Kadıköy seferleri yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.



Üsküdar - Eminönü, Haliç - Üsküdar seferleri hariç tüm seferler yoğun sis nedeni ile iptal edildi.



4 UÇAK BURSA'YA YÖNLENDİRİLDİ



İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 4 uçak, Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı. Yenişehir Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) Trabzon'dan, Anadolu Jet'in Erzincan ve İzmir'den, Pegasus Havayolları'nın Trabzon'dan havalanan uçakları yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi.



Bunun üzerine 4 uçak, Bursa'ya yönlendirilerek Yenişehir Havalimanı'na inişleri sağlandı.



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