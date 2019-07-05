banner1005
Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu
Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu
Doğu Perinçek'ten Başbağlar mesajı
Doğu Perinçek'ten Başbağlar mesajı
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... İstanbul'da Şişli'de Tat Towers önünde yangın: Bölgede yoğun duman var! Trafik kilit! İşte ilk fotoğraf

İstanbul'da büyük bir yangın var. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Şişli'de Tat Towers önünde yangın çıktı. Yangından gelen ilk fotoğrafta bölgeyi yoğun dumanların kapladığı görülüyor. Edinilen bilgilere göre, Zorlu Center karşısında inşaat halinde olan bir binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, yola etki eden duman azaldı. İtfaiye ekipleri yol üzerinde, trafik izleme kaynaklı özellikle Levent yönünde çok yoğun olduğu aktarıldı

Son dakika haberleri... İstanbul'da Şişli'de Tat Towers önünde yangın: Bölgede yoğun duman var! Trafik kilit! İşte ilk fotoğraf

İstanbul'da büyük bir yangın var. 

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Şişli'de Tat Towers önünde yangın çıktı. 

Yangından gelen ilk fotoğrafta bölgeyi yoğun dumanların kapladığı görüldü. 

TRAFİK YOĞUN

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, yola etki eden duman azaldı. İtfaiye ekipleri yol üzerinde, trafik izleme kaynaklı özellikle Levent yönünde çok yoğun olduğu aktarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #şişli #zincirlikuyu #tat towers #yangın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.