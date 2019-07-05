Son dakika haberleri... İstanbul'da Şişli'de Tat Towers önünde yangın: Bölgede yoğun duman var! Trafik kilit! İşte ilk fotoğraf

İstanbul'da büyük bir yangın var. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Şişli'de Tat Towers önünde yangın çıktı. Yangından gelen ilk fotoğrafta bölgeyi yoğun dumanların kapladığı görülüyor. Edinilen bilgilere göre, Zorlu Center karşısında inşaat halinde olan bir binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, yola etki eden duman azaldı. İtfaiye ekipleri yol üzerinde, trafik izleme kaynaklı özellikle Levent yönünde çok yoğun olduğu aktarıldı

İstanbul'da büyük bir yangın var.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Şişli'de Tat Towers önünde yangın çıktı.



Yangından gelen ilk fotoğrafta bölgeyi yoğun dumanların kapladığı görüldü.



TRAFİK YOĞUN



Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, yola etki eden duman azaldı. İtfaiye ekipleri yol üzerinde, trafik izleme kaynaklı özellikle Levent yönünde çok yoğun olduğu aktarıldı.



ulusal.com.tr



