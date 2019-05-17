İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde trafikte yoğunluk her geçen dakika artmaya devam ediyor.
KÖPRÜLER YOĞUN
Köprülerin Avrupa - Anadolu geçişlerinde birçok noktada dur-kalk hali yaşanıyor.
AVRASYA TÜNELİ'NDE KUYRUK
Edinilen bilgilere göre, Avrasya Tüneli'nde kuyruk Samatya - Yenikapı hattında artıp-azalıyor.
Sirkeci - Harem hattında ise bekleyişin ortalama 20 dakika olduğu bildirildi.
TRAFİK FELÇ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kentte trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 67 düzeyinde.
YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
İstanbul genelinde etkili olan yağış, trafikteki yoğunluğun nedenlerinden biri olduğu ifade edildi.
ulusal.com.tr
İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Trafiğin de yoğun olduğu aktarıldı. İşte İstanbul trafiğinden son haberler
İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde trafikte yoğunluk her geçen dakika artmaya devam ediyor.