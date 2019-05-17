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Son dakika haberleri... İstanbul'da trafik felç: Yağmur da etkili oluyor

İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Trafiğin de yoğun olduğu aktarıldı. İşte İstanbul trafiğinden son haberler

Son dakika haberleri... İstanbul'da trafik felç: Yağmur da etkili oluyor

İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde trafikte yoğunluk her geçen dakika artmaya devam ediyor.

KÖPRÜLER YOĞUN

Köprülerin Avrupa - Anadolu geçişlerinde birçok noktada dur-kalk hali yaşanıyor.

AVRASYA TÜNELİ'NDE KUYRUK

Edinilen bilgilere göre, Avrasya Tüneli'nde kuyruk Samatya - Yenikapı hattında artıp-azalıyor.

Sirkeci - Harem hattında ise bekleyişin ortalama 20 dakika olduğu bildirildi.

TRAFİK FELÇ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kentte trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 67 düzeyinde.

YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul genelinde etkili olan yağış, trafikteki yoğunluğun nedenlerinden biri olduğu ifade edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Trafik
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