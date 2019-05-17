İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Trafiğin de yoğun olduğu aktarıldı. Kentte etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle hava trafiği de aksadı. İşte İstanbul trafiğinden son haberler

İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde trafikte yoğunluk her geçen dakika artmaya devam ediyor.



KÖPRÜLER YOĞUN



Köprülerin Avrupa - Anadolu geçişlerinde birçok noktada dur-kalk hali yaşanıyor.



AVRASYA TÜNELİ'NDE KUYRUK



Edinilen bilgilere göre, Avrasya Tüneli'nde kuyruk Samatya - Yenikapı hattında artıp-azalıyor.



Sirkeci - Harem hattında ise bekleyişin ortalama 20 dakika olduğu bildirildi.



TRAFİK FELÇ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kentte trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 67 düzeyinde.



YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR



İstanbul genelinde etkili olan yağış, trafikteki yoğunluğun nedenlerinden biri olduğu ifade edildi.



HAVA TRAFİĞİ DE AKSADI



Kentte etkili olan sağanak ve rüzgar, hava trafiğinde kısa süreli gecikmeye neden oldu.



Kentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak ve rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferler aksadı.



Kümülonimbus (Cb) bulutlarının havalimanı çevresinde yoğunlaştığı görülürken bazı uçakların pisti pas geçtiği öğrenildi.



Havalimanına inecek bazı uçaklar ise çevre meydanlara yönlendirildi.



ulusal.com.tr



