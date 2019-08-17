İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Hava durumuyla ilgili art arda önemli uyarılar geldi. Bugün ve yarın Marmara bölgesinin doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ağır sağanaklar beklendiği kaydedildi. Özellikle Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da yoğun yağışın etkili olacağı ifade edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinden itbarıyla başlayıp pazar günü sabah saatlerine kadar Ankara'da sağanak yağış beklendiğini aktardı

Hava durumuyla ilgili kritik uyarılar art arda geldi.



Bugün ve yarın Marmara bölgesinin doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ağır sağanaklar beklendiği kaydedildi.



Kocaeli ile Sakarya, akşam saatlerinden itibaren de Ankara, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Çorum ve Amasya çevresinde sel riski olduğu belirtildi.



Özellikle Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da yoğun yağışın etkili olacağı ifade edildi.



MANSUR YAVAŞ DA UYARDI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinden itbarıyla başlayıp pazar günü sabah saatlerine kadar Ankara'da sağanak yağış beklendiğini aktardı.



Yavaş, "Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı şehrimiz genelinde hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı da dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz." paylaşımı yaptı.



ulusal.com.tr