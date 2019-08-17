Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk fotoğraf
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk fotoğraf
Muğla'da deprem
Muğla'da deprem
Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... İstanbul'da yağmur başladı! Hava durumuyla ilgili art arda uyarılar

İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Hava durumuyla ilgili art arda önemli uyarılar geldi. Bugün ve yarın Marmara bölgesinin doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ağır sağanaklar beklendiği kaydedildi. Özellikle Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da yoğun yağışın etkili olacağı ifade edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinden itbarıyla başlayıp pazar günü sabah saatlerine kadar Ankara'da sağanak yağış beklendiğini aktardı

Son dakika haberleri... İstanbul'da yağmur başladı! Hava durumuyla ilgili art arda uyarılar

Hava durumuyla ilgili kritik uyarılar art arda geldi. 

Bugün ve yarın Marmara bölgesinin doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ağır sağanaklar beklendiği kaydedildi.

Kocaeli ile Sakarya, akşam saatlerinden itibaren de Ankara, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Çorum ve Amasya çevresinde sel riski olduğu belirtildi.

Özellikle Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da yoğun yağışın etkili olacağı ifade edildi.

MANSUR YAVAŞ DA UYARDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinden itbarıyla başlayıp pazar günü sabah saatlerine kadar Ankara'da sağanak yağış beklendiğini aktardı.

Yavaş, "Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı şehrimiz genelinde hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı da dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz." paylaşımı yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika #son dakika haberleri #meteoroloji #istanbul #Hava durumu #sağanak yağış
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.