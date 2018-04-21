Esenyurt'ta bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı.
Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin dökerek kendini yakma tehditinde bulundu.
Polis yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bu kişiyi ikna etti.
Şahıs, polislerin nezaretinde ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonrası trafiğe kapanan cadde de tekrar açıldı.
ulusal.com.tr
Esenyurt'ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.
Esenyurt'ta bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı.