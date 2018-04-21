Esenyurt'ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.

Esenyurt'ta bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı.



Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin dökerek kendini yakma tehditinde bulundu.



Polis yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bu kişiyi ikna etti.



Şahıs, polislerin nezaretinde ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonrası trafiğe kapanan cadde de tekrar açıldı.



ulusal.com.tr

