İstanbul Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binada çatlaklar meydana geldi. Binanın çevresindeki 25 apartman emniyet amaçlı tahliye edildi

Yürekler ağza geldi, İstanbul'da bina facialarına bir yenisi daha ekleniyordu. Ancak korkulan olmadı facianın eşiğinden dönüldü.



Tehlikeli bekleyişin adresi bu kez Esenyurt oldu.



Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 9 katlı bir binada çatlaklar meydana geldi.



Acil müdahale önlemleri alındı. Binanın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiopleri sevk edildi. Teknik inceleme başlatıldı.



Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'da olay yerindeydi. Alınan önlemleri anlattı.



Boşaltılan binalarda oturan vatandaşların olay yerindeki bekleyişi ise sürüyor.



ulusal.com.tr

