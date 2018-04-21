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Son dakika haberleri: İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

Esenyurt'ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.

Son dakika haberleri: İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

Esenyurt'ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.
 

Etiketler; #istanbul #rehine krizi
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