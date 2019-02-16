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Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te bina çöktü! Valilikten açıklama geldi

İstanbul Fatih'te bulunan 3 katlı metruk bir bina çöktü. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, ilk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı olmadığını ifade etti

Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te bina çöktü! Valilikten açıklama geldi

İstanbul'da bu kezde Fatih Balat'ta 3 katlı metruk bina çöktü.

Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta çöken binanın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ekipler olay yerinde çalışmalarına başlarken, binanın boş olduğu belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, ilk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı olmadığını ifade etti.

Ancak binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bulunan, daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur." denildi.


 

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