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Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te bina çöktü! Valilikten ilk açıklama

İstanbul Fatih'te bir bina çöktü. Binanın yola doğru çökmesi sonucu, bitişikteki binanın önünde park halinde bulunan araçta hasar oluştu. İstanbul Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi

Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te bina çöktü! Valilikten ilk açıklama

İstanbul Fatih'te boş olduğu belirtilen 3 katlı ahşap bina çöktü. 

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Boş olduğu belirtilen binanın yola doğru çökmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu

Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bulunan, daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap, metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur." denildi.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #fatih #Bina #bina çöktü #son dakika bina çökme haberleri
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