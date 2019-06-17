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Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul Fatih'te alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul Fatih'te alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gençtürk Caddesi Ağa Yokuşu Sokağı'ndaki bir otelde kargo şirketi sahibi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kişiler arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahların da kullandığı çatışmada iki kişi silahla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelerek çalışma yapan ekipler,  çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #fatih #çatışma
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