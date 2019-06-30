Son dakika haberleri... İstanbul Hasdal'da yangın: Enerji kesildi, yangın söndürüldü

İstanbul'daki Hasdal Askeri Kışlasının yanında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olası bir riske karşı bölgeden geçen yüksek ve alçak gerilim hatlarındaki enerji de kesildi. Rüzgârın etkisi ile kısa sürede yayılan alevler Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye görevlileri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ile söndürüldü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Hasdal Askeri Kışlasının yanındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Askeri kışlanın atış poligonu yanındaki alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgârın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.



Alevlere 10 dakika içinde müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri itfaiyeden de yardım istedi. 6 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de alevlere havadan müdahale etti.



Arazöz, dozer ve orman helikopteriyle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına askerler de katıldı.



ENERJİ KESİLDİ



Olası bir riske karşı bölgeden geçen yüksek ve alçak gerilim hatlarındaki enerji de kesildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu Fıstık Çamı ormanındaki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



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