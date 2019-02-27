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Son dakika haberleri... İstanbul Kadıköy Acıbadem ve Ankara'dan art arda kan donduran olaylar! Kadıköy'deki ceset Rıfat Rıza Öztürk'e ait

Ankara ve İstanbul'dan peş peşe kan donduran iki haber geldi. İstanbul Kadıköy'de çöp konteynerinde bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Ankara ise yine bir çöp konteynerinde bu kez bebek cesedi bulundu. Kadıköy'deki olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul Kadıköy Acıbadem ve Ankara'dan art arda kan donduran olaylar! Kadıköy'deki ceset Rıfat Rıza Öztürk'e ait

İkiside cinayet, ikisi de canilik...

İstanbul Kadıköy'de cesedin bulunduğu çuvalda yazılı olan bilgileri inceleyen polis, çuvalın bir kargo şirketinden çıktığını tespit etti. Kargo şirketi yetkilileriyle temasa geçen ekipler, söz konusu çuvalın daha önceki bir tarihte Hasanpaşa’daki bir internet kafeye teslim edildiğini belirledi.

Ekipler, yürüttüğü çalışma sonucu olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu, cesedin Başakşehir Organize Sanayi Bölgesinde traktör satışı yapan Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu, cinayeti bu kişinin yeğeni F.Ö'nün (32) işlediği belirlendi.

Şüpheli F.Ö, şirkete düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi. 

F.Ö'nün, dün akşam 19.00 sıralarında, şirketin ortak hesabında yapılan harcamalar nedeniyle tartıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü tabancayla başına 2 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra cesedi bıçakla parçalara ayırdığı belirlendi.

Şüpheli F.Ö'nün, olayı anlattığı arkadaşı F.Y'yi yanına çağırdığı, iki şüphelinin ceset parçalarını valizlere koyarak F.Y'nin işlettiği Kadıköy'deki internet kafeye götürdükleri bilgisine ulaşıldı.

F.Ö, F.Y. ve kafenin 2 çalışanının ceset parçalarını çuvallara koyarak 4 ayrı noktaya bıraktıkları tespit edildi.

Şüphelilerin Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri sürüyor.

Polisin, cesedin diğer parçalarını bulmak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

ANKARA

Bir diğer olay ise Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşandı. Çöp konteynerine atılmış bebek cesedi bulundu.

Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri iki cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #ankara #cinayet #bebek
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