İstanbul Kadıköy Göztepe'deki 20 katlı iş merkezinin camlarını silen iki işçi, sepetin düşmesi sonucu 15 katta halatlara bağlı şekilde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri, iş merkezinin camlarını kırarak işçileri kurtardı

İstanbul Kadıköy Göztepe'de 20 katlı iş merkezinin camlarını silerken sepetin düşmesi sonucu halatlara bağlı şekilde 15. katta asılı kalan iki işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Nur Sokak'ta 20 katlı bir iş merkezinin camlarını silmek amacıyla iki işçi sepetle yukarı katlara çıktı. Çalışmalar sırasında sepetin düşmesi sonucu işçiler halatlara bağlı şekilde asılı kaldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri de işçilerin düşme ihtimaline karşı binanın ilgili bölümüne hava yastığı koydu.



İş merkezine giren itfaiye, 15. kattaki camları kırarak işçileri asılı kaldığı yerden kurtardı.



Kurtarma sırasında bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

