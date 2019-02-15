İstanbul Kadıköy'de inşaat halindeki 15 katlı binanın zemin katında bulunan depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Ayrıca yangın nedeniyle depodan patlama sesleri geldiği belirtildi

İstanbul Kadıköy'de inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Dumlupınar Mahallesi Yavuz Sokak'ta inşaat halindeki 15 katındaki binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle depodan patlama sesleri geldiği belirtildi.



İnşaat malzemeleri bulunan depodaki yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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