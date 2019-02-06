İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 8 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı. İstanbul Valiliği, Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını açıkladı. Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti. Enkazdan çıkarılan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin 26 araç ve 86 personelle olaya müdahale ettiğini açıkladı. Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, "7 katlı binada 14 daire bulunuyor, burada yaklaşık 27-30 kişi yaşıyordu" dedi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binada kayıtlı 43 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kartal'da çöken binada enkaz çalışmalarının kolaylaştırılması için vatandaşlarımızın alandan uzaklaştırılmasını istiyoruz" denildi. İstanbul Valisi Yerlikaya, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma sessiz ortamda yapılmalı. 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğu bilgisi var. Binanın 3 katı kaçaktı. Girişteki atölyenin ruhsatı yoktu. Kurtarma çalışmaları gece sürecek" dedi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz" dedi

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 8 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı.



İstanbul Valiliği, Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Bakanı Kurum Kartal'daki olay yerine gidiyor.



YAYIN YASAĞI KARARI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi.







YIKIM KARARI İDDİASI

Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.







VALİ YERLİKAYA: BİNANIN 3 KATI KAÇAKTI, GİRİŞTEKİ ATÖLYENİN RUHSATI YOK

İstanbul Valisi Yerlikaya, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma sessiz ortamda yapılmalı. 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğu bilgisi var. Binanın 3 katı kaçaktı. Girişteki atölyenin ruhsatı yoktu. Kurtarma çalışmaları gece sürecek" dedi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.



Güllüoğlu, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD olarak olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



Arama kurtarma çalışmalarının çok sayıda personelle hızlı ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Güllüoğlu, "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz." ifadesini kullandı.



Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Dağ, olayı korkunç olarak değerlendirdi.



Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan bir kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.



Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.



Bu arada bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.



Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi.



Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.



"KAYITLI 43 KİŞİ VARDI"



TRT Haber'e göre, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binada kayıtlı 43 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kartal'da çöken binada enkaz çalışmalarının kolaylaştırılması için vatandaşlarımızın alandan uzaklaştırılmasını istiyoruz" denildi.



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