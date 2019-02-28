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Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe'de operasyonda korkutan detay! 63 şişe hormon ilacı ele geçirildi

İstanbul Valiliği, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğümüze gelen bir ihbar değerlendirildiğini açıkladı. Yapılan tahkikat sonucunda, KKTC merkezli organizasyonun, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı annelik ve yumurtalık temin ettiği anlaşıldığı ifade edildi

Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe'de operasyonda korkutan detay! 63 şişe hormon ilacı ele geçirildi
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, operasyonla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğümüze gelen bir ihbar değerlendirilmiş; yapılan tahkikat sonucunda, KKTC merkezli organizasyonun, çocuğu olmayan ailelere para karşılığı taşıyıcı annelik ve yumurtalık temin ettiği anlaşılmıştır.

Bu grubun içinde bulunan Gürcistan ve Türkiye uzantılı iki şahıs tespit edilmiştir.

Maltepe’deki bir adrese yapılan operasyonda, çok sayıda doğurganlık arttırıcı hormon ilacı ile 63 (altmış üç) şişe farklı markalara ait gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirilmiştir.

İkamette yapılan aramada birisi taşıyıcı anne olan (N.B) ve (A.K) isimli iki yabancı uyruklu kadın Şüpheli, yakalanarak Adliyeye sevk edilmiştir."

ulusal.com.tr
Etiketler; #istanbul #maltepe
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